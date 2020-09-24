مصرف الرافدين يوجه بتسهيل اجراءات منح قروض البناء والترميم

2020/09/24 | 09:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ ٥٠ مليون دينار

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