الرافدين يوجه بتسهيل منح قروض 50 مليوناً للبناء والترميم

2020/09/24 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

وجه مصرف الرافدين،اليوم الخميس، فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل اجراءات منح قروض50 مليوناً للبناء والترميم للموظفين والمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إن "قروض البناء في قطعة أرض للموظفين والمواطنين تصل الى 50 مليون دينار"مبيناً، أن" قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ 50 مليوناً في حين يتم منح المواطن 30 مليون دينار".

ودعا المصرف" المواطنين والموظفين مراجعة فروع المصرف للاستفادة من هذه الخدمة".

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