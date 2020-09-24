2020/09/24 | 09:34 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 سبتمبر 2020 | 09:08 صباحاً | عدد القراءات : 22

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تستضيف وزير الصحة لبحث تطورات كورونا

إستضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية برئاسة حازم الخالدي ، وزير الصحة والبيئة حسن التميمي والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة آخر تطورات مواجهة جائحة كورونا.

وناقشت اللجنة مع التميمي ، تأثيرات الازمة الاقتصادية على القطاع الصحي وضرورات السعي لايجاد خطط بديلة تمكن الوزارة من النهوض بواقعها، فضلاً عن متابعة شراء لقاح فايروس كورونا بواقع ١٠ ملايين جرعة بعد اقرار منظمة الصحة العالمية.

رئيس اللجنة حازم الخالدي ، اشار لعدم ملائمة منهاج الوزارة للبرنامج الحكومي ، لافتاً الى إن اللجنة لم تجد برنامجاً تنفيذياً للحكومة يترجم المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب.

الخالدي ، اكد إن التخصيصات المالية لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة ازمة كورونا وتداعياتها على كافة قطاعات الدولة.

وفي ختام اللقاء ، طالب الخالدي وزير الصحة بإستكمال إجراءات منح الخطورة للكوادر الإدارية والفنية الساندة في الوزارة، فضلاً عن السعي لتعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتقنية الساندة لتغطية حاجة المستشفيات والمراكز الصحية

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