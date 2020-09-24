2020/09/24 | 09:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب البرازيلي ويسلي بيريرا المحترف في صفوف فريق كرة نادي الديوانية وصل بغداد اليوم للالتحاق بفريقه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/24 | 09:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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