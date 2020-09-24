سائرون : سنتعاون بشان الدوائر الانتخابية لاجل إقرار الانتخابات

2020/09/24 | 09:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد تحالف سائرون , الخميس ,انه سيتعاون مع الكتل السياسية بشان التوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية على المحافظات ليقرب وجهان نظر الجميع , مبينا , ان سائرون سوف لن تقف حجر عثرة امام مقترح الدوائر الوسطية .وقال عضو التحالف سلام الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ااصرار التحالف بعدم العودة الى النظام الانتخابي السابق او جعل المحافظة الواحدة دائرة انتخابية واحدة قد اجبر تلك الكتل الى البقاء على الدوائر المتعددة ” .وأضاف ان ” مقترحات تقليص الدوائر الانتخابية بشكل وسطي فان سائرون سوف لن تقف حجر عثرة امام توزيع المحافظات على عدة دوائر وبحسب النسب السكانية ” .وكانت النائب المستقل عن ائتلاف دولة القانون ندى شاكر جودت قد اكدت لـ المعلومة / , ان جميع الكتل السياسية باتت على وشك الاتفاق النهائي بشان احتساب الدوائر الوسطية كحل يرضي الجميع بما فيها تحالف سائرون .



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