فلسطين في حاجة إلى كل العرب... - محمد الحنفي

2020/09/24 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي العرب يحرصون...على حفظ الشرف...يلوذون به...يلوذ بهم...يحفظونه...يحفظهم...يبحثون...عن منبعه...يتمسكون...بمنبعه...ولا يطلبون...غير الشرط...اليضمن...كرامتهم...اليرفع...شأن العرب...بين الأمم...اليرفع...شأن شعوب العرب...بين الشعوب...إلى أن تتهافت...كل الأمم...على زيارة...بلاد العرب...لا من أجل السياحة...



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