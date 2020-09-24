العراق يريد توقيع اتفاق جديد مع اوبك لزيادة صادراته النفطية

2020/09/24 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- توقع وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ، اليوم الخميس، إبرام اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومجموعة “أوبك +” لزيادة صادرات العراق النفطية.واشار عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، أن اتفاق التخفيض بين دول “أوبك” سيستمر إلى نهاية عام 2021.وأكد عبد الجبار في حديثه أن […]

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