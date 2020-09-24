البعيجي يدعو لتوفير المستلزمات الطبية الى محافظة بابل

2020/09/24 | 09:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

دعا النائب منصور البعيجي، الخميس، وزارة الصحة الى توفير كافة مستلزمات الحماية والادوية من كمامات وكفوف ومعقمات الخاصة بجائحة كورونا الى محافظة بابل خلال الزيارة الاربعينية خلال الايام المقبلة .

وقال البعيجي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “اغلب زوار الاربعينية ومن عدة محافظات سيمرون من خلال محافظة بابل على اعتبار ان المحافظة هي البوابة التي سيسيرمن خلالها الزوار الى محافظة كربلاء المقدسة لتأدية مراسيم الزيارة الاربعينية لذلك يجب ان تكون هنالك رعاية خاصة من قبل الجهات المختصة”.

واضاف، ان “محافظتي بابل وكربلاء سيشهدان اعداد مليونية من الزوار الامر الذي يحتم على وزارة الصحة والحكومة اهتمام كبير جدا وعلى اعلى المستويات من اجل نجاح الزيارة والحفاظ على اهالي المحافظتين خصوصا واننا نشهد انتشار جائحة كورونا في البلد لذلك يجب توفير كافة احتياجات المحافظتين بابل وكربلاء”.

واشار البعيجي الى ان “محافظة بابل تعاني ازمة كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالواقع الصحي للمحافظة من نقص كبير بالمستشفيات والمواد الطبية لذلك لزام على وزارة الصحة ان تقوم بتوفير احتياجات المحافظة خلال فترة الزيارة للحفاظ على اهالي المحافظة والاخذ بعين الاعتبار الواقع الصحي المرير الذي تعاني منه محافظة بابل خصوصا وان المحافظة تعاني الكثير لذلك يجب تقديم كل ماتحتاجةبابل من اجل تقديم كافة الخدمات الى زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام”.انتهى/25

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