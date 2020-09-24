معظم الضحايا من تلامذة المدارس.. صهريج وقود يودي بحياة 23 شخصا في نيجيريا

2020/09/24 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الحادث لانقلاب الشاحنة واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمر في أحد شوارع مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوغي.

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