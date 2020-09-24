ارسنال يقهر ليستر سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

2020/09/24 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نجح آرسنال في حسم قمة مواجهات الجولة الثالثة من كأس كاراباو بالتغلب على مضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء ليصعد إلى الدور ربع النهائي.المباراة بدأها آرسنال بتشكيل متوازن يحمل لاعبين أساسيين واحتياطيين نظرًا لضغط المباريات الكبير ما بين الموسم الماضي والحالي ونظرًا لكون كأس كاراباو أقل أهمية من بقية البطولات.المباراة بدأها آرسنال بتشكيل متوازن يحمل لاعبين أساسيين واحتياطيين نظرًا لضغط المباريات الكبير ما بين الموسم الماضي والحالي ونظرًا لكون كأس كاراباو أقل أهمية من بقية البطولات.وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي على الرغم من تعدد الفرص الكبيرة من كلا الجانبين والتي كادت تمنح التقد لآرسنال ولليستر سيتي في أوقات متباينة.ولكن في شوط المباراة الثاني، نجح آرسنال في حسم اللقاء من خلال هدف سجله مدافع ليستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة والخمسين.وفي الدقيقة الأخيرة سجل نيكيتاه الهدف الثاني لصالح آرسنال ليؤمن عبور فريقه ويواصل انطلاقته القوية للموسم على المستوى الشخصي كذلك.ولم تشهد المباراة أي أحداث مؤثرة على مستوى النتيجة رغم تعدد المحاولات هنا وهناك لتنتهي على وقع تأهل آرسنال وإقصاء الثعالب من البطولة.



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