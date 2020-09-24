ترامب يمتنع عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

2020/09/24 | 09:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دوليةامتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.وقال ترامب، الجمهوري للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة "سنرى ما سيحدث".وسعى الرئيس مرارا للتشكيك في شرعية الانتخابات بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال الجائحة .

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