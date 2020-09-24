الاعلام الأمني: انطلاق عملية تفتيش في مناطق فاصلة بين صلاح الدين وديالى

2020/09/24 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، قيام القوات الأمنية بجولة جديدة لتفتيش المناطق التي تربط محافظة صلاح الدين بديالى.

وقالت الخلية في بيان إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركه / كركوك بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى”.

وأضاف البيان، أن “العملية ستكون على محورين، المحور الاول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسله جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية ابو ركبه والى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقه بها”.

وبحسب البيان، تضمن المحور الثاني “تفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحه من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع/٣ ولواء حشد شعبي /٥٢”.

وأشارت الخلية إلى ان “هذه العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية”.

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