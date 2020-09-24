إلغاء حظر التجوال كليا في العراق

2020/09/24 | 10:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للصحة والسىلامة الوطنية الغاء قرار فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا.

وكانت اللجنة اصدر في آب المنصرم قرار باستمرار فرض حظر التجوال من الساعة الـ 10 مساء ولغاية الـ 5 صباحا ضمن الاجراءات المتخذة لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

PUKmedia / وكالات ‌

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