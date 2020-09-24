إطلاق عملية تفتيش بين صلاح الدين وديالى

2020/09/24 | 10:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني،،عن عملية تفتيش من محورين للحدود الفاصلة لمحافظتي صلاح الدين وديالى.

وجاء في بيان للخلية يوم الخميس وحصل PUKmedia، أن "قيادة العمليات المشتركة، قطعات المقر المتقدم للعمليات / كركوك شرعت بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وعلى محورين".

واضاف أن "المحور الأول تضمن تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسله جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية ابو ركبه والى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقه بها".

وأشار إلى أن "المحور الثاني شرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحه من خلال قطعات لواء المشاة 52 ولواء التدخل السريع/3 ولواء حشد شعبي /52 ،"مبيناً، أن"هذه العملية جاءت بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية،

PUKmedia / خلية الاعلام الأمني‌

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