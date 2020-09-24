البرلمان يقرر المضي بالتعديلات الخاصة لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية

2020/09/24 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قررت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الخميس، المضي بالتعديلات الخاصة لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم خلال استضافة وزير الزراعة محمد الخفاجي بمقر اللجنة”.واضاف الشمري أنه “تم الاتفاق على ان ترد التعديلات المتفق عليها الى اللجنة خلال اسبوعين للمضي بسير اجراءات تشريع القانون ورفعه للقراءة الثانية بالسرعة الممكنة”.واوضح انه “من اجل تطوير وتنمية القطاع الزراعي تم الاتفاق على اعادة تقييم الاداء للمواقع القيادية في الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات من اجل تحمل مسؤولياتها في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية وانعكاسها على المواطن العراقي”.



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