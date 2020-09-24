مجلس النواب يناقش مشروع قانون حرية التعبير

2020/09/24 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم الخميس جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس النواب، فأن الجلسة ستعقد في تمام الساعة الـ 12 من يوم الخميس المقبل لمناقشة واجراء القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين، وادناه نسخة من الوثيقة.

وقال النائب مريوان نادر عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب خصص جلسة لاكمال التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

وبين، ان الجلسة ستعقد في تمام الساعة الـ 12 من منتصف يوم السبت من الاسبوع المقبل الموافق 2020/9/26.

هذا وكان مجلس النواب قد رفع جلسته رقم 7 المنعقدة اليوم الثلاثاء الى يوم الخميس القادم.

PUKmedia ‌

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