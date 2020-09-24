قائمة باسعار النفط والذهب وصرف الدولار أمام الدينار في العراق

2020/09/24 | 10:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “منصة” يس عراق قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن النفسية في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (24 أيلول 2020):

أسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,55 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,03 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 770,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1850,40$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,60 دولارا

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,70 دولارا

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