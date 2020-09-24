شركة “«أور«“ تجهـز النجـف وشمـال الناصريـة بالأسلاك والقابلـوات الكهربائيـة

2020/09/24 | 10:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفـارس توقـع (١٦) عقـداً لتأهيـل وحـدات تصفيـة الميـاه فـي البصرة بغداد _ الصباح الجديد : أعلـن مدير عام شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس حيـدر سهـر الحسينـاوي عن قيام شركته بتجهيز شركات توزيع كهرباء النجف وتوزيع كهرباء شمال الناصرية بمنتجاتها من الأسلاك والقابلوات الكهربائيـة .وقـال المدير العام في تصريحات صحفية أن شركته ...

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