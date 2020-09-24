2020/09/24 | 10:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم « ما بعد الكلمات « المحرر ماذا يحدث لو ان شخصا افنى معظم سنين حياته يقرأ وينظم ويفهرس الكتب في مكتبة عامة ، لا ينتبه الى ان الزمن يمضي ، والحياة في الخارج تتغير ، كيف سيواجه هذه الحياة حين يتقاعد ، وهو الذي لا يسقط الكتاب من يده الا ما ندر .هذه هي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محنة الخروج من عالم القراءة والانطواء الى مواجهة الحياة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محنة الخروج من عالم القراءة والانطواء الى مواجهة الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).