2020/09/24 | 10:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان بدأت الحياة تعود الى طبيعتها وأصبح بالإمكان ان تفتح صالات العرض السينمائي والمسرحي، بدأنا الاستعداد لإقامة أيام الفلم العراقي القصير، والذي نستقبل فيها الأفلام العراقية القصيرة التي أنجزت بعد العام 2003 والتي حازت على جوائز مهمة في المهرجانات المحلية والعربية والعالمية ، ايمانا منا بدو الشباب السينمائي الفاعل في دفع عجلة السينما العراقية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيام الفلم العراقي القصير) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيام الفلم العراقي القصير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).