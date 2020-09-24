العراق ينجح بالخروح من قائمة الدول عالية الخطورة

2020/09/24 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نجحت وزارة الخارجية بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1518 الذي صنّف العراق بأنه من الدول “عالية الخطورة”، في حين يسعى لرفع الحظر عن بقية الكيانات.ووجه وزير الخارجية فؤاد حسين رسالة لنظرائه في بلدان الاتحاد الاوروبي استغرب فيها من ادراج العراق ضمن لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب.وأوضح الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “وزير الخارجية بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والامن في الاتحاد الاوروبي وشخصيات اخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من اللائحة كلياً في وقت قريب جداً”.وأضاف الصحاف، ان “الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها الى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الأخرى”، مؤكداً أن “رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة”.



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