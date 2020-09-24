الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيسا لبيلاروس

2020/09/24 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بألكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع

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