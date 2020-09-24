21 ألف شخص مسجل فقط.. وزارة العمل تكشف “طريقة غريبة” تدخل بها العمال الأجنبية إلى العراق

2020/09/24 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن أعداد العمالة الاجنبية للعامين الماضي والحالي، مبينة ان عدد الشركات الرسمية لتشغيل العمال الاجانب يبلغ 25 شركة مسجلة ومعتمدة، أما غيرها فهي شركات “وهمية”.

وقال مدير عام دائرة التدريب المهني رائد جبار باهض، إن “العمالة الاجنبية نوعان عامل شرعي وغير شرعي، فالاول هم غير المخالفين لقانون العمل وقانون الاقامة واعدادهم معروفة وهم مسجلون لدى الوزارة، اما العمالة غير الشرعية فيدخلون الى الاراضي العراقية بطريقة رسمية بحجة زيارة المراقد الدينية، وبعدها يتسربون الى ساحة العمل”.

واشار باهض الى ان “اعداد العمال الاجانب المسجلين لدى الوزارة بلغ في العامين 2019 و 2020 نحو 21 الفاً، مبيناً ان “العمالة غير الشرعية لا تمتلك وزارة العمل احصائية لاعدادهم، وتتم محاسبتهم من قبل جهات اخرى تحيلهم على القضاء”.

واوضح ان “عدد الشركات الرسمية لتشغيل العمال الاجانب يبلغ 25 شركة مسجلة لدى الوزارة وتم منحها اجازات رسمية لمزاولة العمل، وغير ذلك فهي شركات وهمية وستتم محاسبتها”.

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