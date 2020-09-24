الصحة تدعو هذه الفئة الى عدم التوجه للزيارة الاربعينية

2020/09/24 | 10:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} دعت وزارة الصحة والبيئة فئة معينة من المصابين بامراض مزمنة واعتلالات مناعية بعدم التوجه للزيارة الاربعينية.كما دعت ايضاً هذه الفئة الى "الاكتفاء بالزيارة عن بعد حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد".يذكر ان اصحاب الامراض المزمنة والاعتلالات المناعية هم الاكثر تاثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

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