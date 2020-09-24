القانونية النيابية تكشف عن المقترحات المتداولة بشأن الدوائر الانتخابية

2020/09/24 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار الخلافات السياسية بشأن الدوائر المتعددة وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم المشاكل المتعلقة بقانون الانتخابات.

وكشفت اللجنة في بيان عن وجود مقترحات عدة بشأن فقرة الدوائر الانتخابية، يتمثل الأول بجعل المحافظة دائرة انتخابية، والثاني أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، فضلا عن مقترحات أخرى بجعل البلاد مئتين وثمانين دائرة أو ثمانين دائرة انتخابية، مشيرة إلى أن عدم وجود تعداد سكاني والتقاطع بين الأقضية والنواحي يمثلان أبرز الصعوبات التي ستقف أمام مفوضية الانتخابات.

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