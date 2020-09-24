2020/09/24 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات صلاح الدين وديالى.

بيان للإعلام الأمني ذكر أن المحور الأول سيكون مناطا بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها لتفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين.أما المحور الثاني يشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر الشاي والى جسر سرحة من خلال قطعات الجيش، ولواء التدخل السريع، ولواء من الحشد الشعبي، وتأتي هذه العملية بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع بعملية تفتيش من محورين للحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع بعملية تفتيش من محورين للحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).