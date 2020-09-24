وزير الخارجية: مصالح الشعب تتحقق بتكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية

2020/09/24 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، إلى أهمّية تحقيق التكامل والتعاون المُثمِر والبنّاء بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذية؛ خدمة لمصلحة الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجيّة النيابية؛ لغرض توضيح ما أنجزته وزارة الخارجيّة في المائة يوم الماضية.الوزير تحدث عن مُخرَجات الجولة الأوروبيّة التي أجراها مؤخراً إلى ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، مُستعرِضاً منطلقات، وأولويّات السياسة الخارجيّة في هذه المرحلة التي تقوم على التوازن، وتحقيق المصالح المشتركة.

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