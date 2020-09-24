بعد انتصاره على كورونا.. رئيس التطبيعية يباشر عمله في مقر الاتحاد

2020/09/24 | 11:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..باشر رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، عمله بمقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اليوم الخميس باشرت عملي في مقر الاتحاد بعد الانتصار على فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف أن “هناك العديد من الأمور على اجندة التطبيعية يجب ان تكتمل من اجل تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة العراقي”.

وكان بنيان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي للمرة الثانية بعدما كان أصيب في وقت سابق من العام الحالي.



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