اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر قرارا جديدا بشأن حظر التجوال (وثيقة)

2020/09/24 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الغاء قرار فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا.

وبحسب وثيقة حصل ديجيتال ميديا إن آر تي، على نسخة منها اليوم الخميس، 24 ايلول 2020، فقد تضمن قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، "الغاء الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (86 لسنة 2020)، وكل ما يتعلق بها".

وبذلك يتم إلغاء القرار الذي نص على "استمرار حظر التجوال الصحي الجزئي (يوميا)، من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، مع تشديد تطبيق الاجراءات الصحية الصادرة عن لجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لا سيما بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص".

ر.إ

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