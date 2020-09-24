عمر الرزاز : قرار بقاء او رحيل الحكومة بيد جلالة الملك

2020/09/24 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، إن قرار بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك عبد الله الثاني، مضيفا: “سنبقى نعمل لآخر دقيقة”.ونقلت صحيفة “الرأي” الأردنية، اليوم الخميس، تأكيد الرزاز ، أن الحكومة ستفعل ما تستطيع حتى لا يتم إقرار الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا.وأضاف الرزاز: “بين الحين والآخر سنأخذ إجراءات على […]

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