ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في الانتخابات المقبلة

2020/09/24 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني، ما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديموقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين.وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يجب أن نرى … Readmore

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