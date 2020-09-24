الخدمات النيابية تعتزم استضافة أمين بغداد

2020/09/24 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

تعتزم لجنة الخدمات والإعمار النيابية، استضافة أمين بغداد منهل الحبوبي لمناقشة المشاريع الخدمية، بينما اقترحت مسارين لتنظيف شوارع العاصمة.

وقال عضو اللجنة النائب عباس العطافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس:إن "هناك إهمالاً واسعاً من قبل الدوائر المختصة بشأن شارع الرشيد ببغداد، لافتاً إلى أن لجنته اقترحت على أمانة بغداد مسارين لمتابعة وترقيم فرق التنظيف ومحاسبة الجهات المقصرة.

واضاف، أن لجنة الخدمات النيابية ستستضيف أمين بغداد الجديد لمناقشة مشاريع الأمانة والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن لجنته سبق لها أن عقدت اجتماعات مع أمينة بغداد السابقة وشكلت لجاناً تحقيقية لرصد العديد من السلبيات بعمل الأمانة، لاسيما الإهمال في تنظيف شوارع العاصمة.

وأشار إلى أن جميع دوائر البلدية بامكانها تمويل نفسها لكون لديها ايجارات ضمن الموارد الذاتية ؛ فيمكن لها أن تمول حملات التنظيف.

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