اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إلغاء حظر التجوال كليّاً في العراق

2020/09/24 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، الخميس، الغاء حظر التجوال الشامل في عموم العراق.





وذكرت امانة مجلس الوزراء في وثيقة، تلقى "ناس" نسخة منها (24 ايلول 2020)، انه "في جلستها الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/ ۰۹ / ۱۹ ، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا الغاء الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (86 لسنة ۲۰۲۰) وكل ما يتعلق بها".

وتنص الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (86 لسنة ۲۰۲۰)، على "استمرار حظر التجول الصحي الجزلي (يوميا من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا)، مع تشديد تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لا سيما ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص".

وارفقت الأمانة العامة بيان فرض حظر التجوال بتاريخ 16-8-2020، مع القرار الجديد الذي ألغى الفقرة الاولى منه.

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