انخفاض اسعار الذهب لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين

2020/09/24 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – انخفض الذهب، لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.وبحسب وكالة “رويترز” فأن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليواصل […]

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