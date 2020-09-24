انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى

2020/09/24 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت خلية الإعلام الأمني ، انطلاق عملية تفتيش من محورين تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى.وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وعلى […]

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