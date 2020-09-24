كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بقتل وحرق مسؤولاً جنوبياً مفقوداً وتصف العمل بالوحشي

2020/09/24 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، إن كوريا الشمالية قتلت مسؤولا جنوبيًا مفقودًا، وأحرقت جثته في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأدانت ما وصفته بـ”الوحشية”ـ ودعت إلى تقديم تفسيرات ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب).… Readmore

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