نائب عن سائرون: لجنة مكافحة الفساد ستطيح برؤوس كبيرة قريبا

2020/09/24 | 11:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي ، الخميس، ان أسماء كبيرة سيتم الإطاحة بها من قبل لجنة مكافحة الفساد خلال الايام القليلة القادمة.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي تحظى بترحيب شعبي وسياسي ولا يوجد تخوف من تسويف اللجنة”، مبينا ان “الرقابية الشعبية والبرلمانية تتابع عن كثب عمل لجنة مكافحة الفساد لما يحدث من فتح ملفات فساد وقطف رؤوس كبيرة من المتورطين في هذه الملفات”.وأضاف أنه “لولا الضغط الشعبي المتواصل لما سمعنا عن رؤوس فساد كبيرة أصبحت في قفص الاتهام وأخرى تنتظر دورها”.ودعا العقابي لجنة مكافحة الفساد إلى “منع سفر جميع المسؤولين الذين تسلموا مناصب عليا في الدولة العراقية من السفر خارج العراق”.



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