نائب يدعو وزارة الصحة توفير المستلزمات الطبية لـ محافظة بابل

2020/09/24 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعا النائب منصور البعيجي ، وزارة الصحة الى توفير المستلزمات الطبية الى محافظة بابل، مشيرا الى ان المحافظة تعتبر بوابة عبور جميع زوار المحافظات الى كربلاء.وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “محافظتي بابل وكربلاء سيشهدان اعداد مليونية من الزوار الامر الذي يحتم على وزارة الصحة […]

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