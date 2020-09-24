أكد مراقبته الشخصية لمنع ابتزاز المستثمرين والإساءة لهم.. رئيس المالية النيابية يكشف تفاصيل لقائه بالكاظمي

2020/09/24 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، اليوم الخميس (24 أيلول 2020)، تفاصيل لقائه برئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أوضح أن الأخير أكد مراقبته الشخصية لمنع ابتزاز المستثمرين والإساءة لهم.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انطلاقًا من مبدأ المسؤولية و الظروف المالية و الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد و تزامنا مع جهود الحكومة الرامية لمكافحة الفساد التي رافقتها بعض الاخبار الاعلامية المظللة من قبل بعض وسائل الاعلام، و مواقع التواصل الاجتماعي، و لمحاولة البعض استغلال تلك الإجراءات فقد التقينا السيد رئيس الوزراء".

وأضاف البيان، أن اللقاء مع الكاظمي "لمناقشة قلق بعض الاخوة من رجال الاعمال و المستثمرين باحتمالية ان تؤثر تلك الإجراءات على حركة الاستثمار و التنمية في البلد".

وأشار إلى أن "الكاظمي أكد حرصه على سمعة الاستثمار والمستثمرين ومراقبته الشخصية لمنع أي إساءة او حالة ابتزاز"، مضيفاً: "اتفقنا أن يكون القضاء هو الفيصل اعتمادًا على الأدلة والإثباتات التي تقدم من قبل اللجنة المشكلة".

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