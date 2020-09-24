تحرير شاب مختطف والقبض على الخاطفين في النجف

2020/09/24 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ حررت قوات الشرطة شابا مختطفا والقت القبض على الخاطفين في النجف .



وقالت مديرية الشرطة في بيان صحفي :" بعد ورود معلومات عن قيام اشخاص بخطف شاب ، تم تشكيل فريق توصل الى مكان احتجاز الشاب في احد الدور ".واضافت :" تمت مداهمة الدار والقبض على الخاطفين وتحرير الشاب المختطف ".واشارت المديرية الى :" ان المخطوف كان مصابا بعدة طعنات بآلات جارحة ، وتم نقله فورا الى المستشفى "./انتهى

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