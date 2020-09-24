وزارة الصحة تدعو المصابين بامراض مزمنة الى عدم التوجه للزيارة الاربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد

2020/09/24 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ دعت وزارة الصحة المصابين بامراض مزمنة واعتلالات مناعية الى عدم التوجه للزيارة الاربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد./انتهى7

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