العراق.. مديرية مكافحة المتفجرات توجه تعليمات لزوار الاربعينية

2020/09/24 | 11:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق سلسلة إرشادات إلى زائري أربعينية، سيد شباب اهل الجنة وريحانة رسول الله عليهما صلوات الله للحد من وقوع حوادث أث...

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