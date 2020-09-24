2020/09/24 | 11:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يلقي خطابا لأتباعه في 27 آذار مارس 2016 قبل دخوله المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، العراق.(تصوير: كريم كاظم - AP)

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