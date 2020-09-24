غرب كوردستان يسجل 39 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/24 | 11:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس عن تسجيل 39 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 39 اصابة جديدة " 21 ذكور ، 18 اناث"، كما تماثلت 16 اصابة للشفاء.

واضاف البيان: ان الاصابات الجديدة توزعت كالاتي:

الحسكة 10

قامشلو 9

ديرك 7

الدرباسية 7

كركى لكي 2

كوباني 2

الشهباء 2

وبين، ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا 1343 حالة بضمنها 55 حالة وفاة، و 379 حالة شفاء.

PUKmedia عن هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا‌

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