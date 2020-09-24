العراق يلغي تصريح السفر لإحدى الخطوط الجوية العالمية.. لماذا؟

2020/09/24 | 11:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

الغت الحكومة العراقية الإذن الممنوح للخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) لتسيير رحلات خاصة إلى النجف وبغداد للأشخاص الذين يعتزمون القدوم للزيارة الاربعينية.

وذكرت وكالة “داون” الباكستانية نقلاً عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن “الجدول الزمني لعملية الطيران الخاصة من كراتشي ولاهور وإسلام أباد إلى النجف وبغداد قد تم الغاؤه بسبب انتشار Covid-19”.

وقال إن “الخطوط الجوية الباكستانية خططت لتشغيل الرحلات من 27 ايلول إلى 5 تشرين الاول”، مضيفًا أنه “تم تقديم أسعار مخفضة خاصة للحجاج الراغبين”.

وتابع أن “القرار اتخذته الحكومة العراقية لوقف اندفاع الناس في النجف وكربلاء والحفاظ على مسافة اجتماعية”، مبيناً أن “جميع الركاب الذين أجروا حجزاً سيتمكنون من استرداد الأموال دون خصم”.

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