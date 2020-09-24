نقابة المعلمين تؤيد نظام التعليم عن بعد لتقليل اضرار فايروس كورونا

2020/09/24 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – ابدت نقابة المعلمين، تخوفها من تفشي كورونا بين الطلبة والملاكات التعليمية، مبينة أن اتباع نظام التعليم عن بعد خطوة لتقليل الأضرار المحتملة.وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “قرار البدء بالعام الدراسي صعب جدا في ظل جائحة كورونا ولا بد من دراسة الوضع جيداً قبل […]

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