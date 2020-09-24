المالية النيابية: الكاظمي اكد حرصه على سمعة الاستثمار ومراقبته لمنع أي حالة ابتزاز

2020/09/24 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد حرصه على سمعة الاستثمار والمستثمرين ومراقبته لمنع أي حالة ابتزاز.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "انطلاقًا من مبدأ المسؤولية والظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وتزامنا مع جهود الحكومة الرامية لمكافحة الفساد التي رافقتها بعض الاخبار الاعلامية المظللة من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولمحاولة البعض استغلال تلك الإجراءات فقد التقينا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قلق البعض من رجال الاعمال والمستثمرين باحتمالية ان تؤثر تلك الإجراءات على حركة الاستثمار و التنمية في البلد".

واضاف ان "الكاظمي اكد لنا حرصه على سمعة الاستثمار والمستثمرين ومراقبته الشخصية لمنع أي إساءة او حالة ابتزاز"، مشيرا الى "اننا اتفقنا ان يكون القضاء هو الفيصل اعتمادًا على الادلة والإثباتات التي تقدم من قبل اللجنة المشكلة".





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