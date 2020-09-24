تصريح صادم بحق أوزيل من مدرب أرسنال

2020/09/24 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه ”يتطور“ وإنه من الصعب على الألماني مسعود أوزيل شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.

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