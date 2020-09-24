2020/09/24 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً، للإعلان عن رحيل المهاجم الأور وغوياني لويس سواريز، وانتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، “توصل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب لويس سواريز، وسيدفع “الروخي بلانكوس” إلى البارسا 6 ملايين يورو كمتغيرات”.

وأعرب نادي برشلونة عن “امتنانه للويس سواريز لالتزامه وتفانيه، وتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل”.

وسيغادر لويس سواريز برشلونة بعد 6 مواسم، مسجلاً 198 هدفاً، و13 لقباً.

وسيعقد حفل الوداع والمؤتمر الصحافي لسواريز اليوم الخميس.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل صفقة انتقال سواريز الى اتلتيكو مدريد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل صفقة انتقال سواريز الى اتلتيكو مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).