لبنان نوال مروان وإغتصابُ الأديان ، في حرائق INCINDIES.. - هاتف بشبوش

2020/09/24 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش نوال مروان إمرأة لبنانية في قصتها الحقيقية التي لايمكن تصديقها ، أم لتوأمين ( جان وسيمون) وفي نفس الوقت زوجها إبنها ، وفي نفس الوقت زوجها وإبنها هذا يكون أخاً وأبا لتوأميها ( جان وسيمون) ، كيف يحصل ذلك في هذا الخلط العجيب غريب للدماء التي إمتزجت في عروق هذه العائلة .



فتعالوا معي لنقرأ كل هذا الإجرام الرهيب بسبب الطائفية والأثنية وبلاءها الذي لم ينزل على الأرض الاّ لخرابها ودمارها ويبقى ضياءُ الله ......





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